Die Deutschen wollen in diesem Jahr reisen wie lange nicht – trotz Pandemie und Krieg. Die Flugbranche hat den Andrang unterschätzt und schon vor Corona einen harten Sparkurs gefahren. Darum fehlt jetzt Personal, schneller Ersatz ist nicht in Sicht.

Die Passagiere bekommen die Folgen zu spüren: Nordrhein-Westfalen ist als erstes Bundesland in die Sommerferien gestartet. Der Flughafen Düsseldorf war am Wochenende völlig überfüllt. Es gab lange Warteschlangen bei der Gepäckaufgabe und vor allem an den Sicherheitskontrollen. Diverse Flüge wurden zudem gestrichen.

In dieser Folge von SPIEGEL Daily erklärt Redakteur Martin U. Müller, welchen Anteil die Coronakrise daran hat, ob es auch an den Reisenden liegt und welche Rolle der Preiskampf der Airlines spielt.

