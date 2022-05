Ryanair-Chef Michael O'Leary möchte Reisende am liebsten dafür bezahlen, dass sie sich in seine Flugzeuge setzen. Das erklärte der schillernde Unternehmer in einem berühmten Interview vor ein paar Jahren . »Ich verkaufe diese Woche Sitzplätze für 4 Pfund und zahle dafür 13 Pfund Flughafengebühr – ich bezahle Sie dafür, dass Sie mit mir fliegen.«

Das sagte er natürlich nicht ohne Hintergedanken.

Zum Autor Foto: Micha Kirsten / Finanztip Hermann-Josef Tenhagen, Jahrgang 1963, ist Chefredakteur von »Finanztip«. Der Geldratgeber ist Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung. »Finanztip« refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier .



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift »Finanztest« geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der »Tageszeitung«. Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Auf SPIEGEL.de schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Auf seine Kosten kommt er nämlich immer öfter über den Beifang: Die Einnahmen der Fluggesellschaften für Kaffee und Sekt an Bord zum Beispiel oder happige Gebühren fürs Gepäck kennt inzwischen jeder Fluggast. Weniger bekannt sind die Provisionen für verkaufte Reiseversicherungen, Mietwagen oder Hotelzimmer, die die Fluglinie vermittelt. Weitere Geschäftsfelder sind der Vertrieb von Kreditkarten und geteilte Einnahmen für Einkäufe am Flughafen.

Tatsächlich machen solche Nebeneinnahmen bei Billiglinien wie Ryanair oder Easyjet aktuell 30 Prozent in den Bilanzen aus. Der Branchenschnitt liegt bei 12 bis 15 Prozent, schätzt Experte Christoph Klingenberg und verweist auf das Beratungsunternehmen CarTrawler. War oder ist das Fliegen also auf dem Weg zum Preisparadies für die Kunden? Eher nicht. Und das aus drei Gründen: Erstens hat sich die Luftfahrtbranche noch nicht vom Coronaschock erholen können, weil sie einfach zu viel an Boden verloren hat. Zweitens wird der Preis des Fliegens wegen steigender Energie- und Klimakosten eher steigen. Und drittens hat sich mit Corona wohl auch dauerhaft etwas geändert am Reiseverhalten der Unternehmen – und die Business-Fliegerei war für die Airlines immer besonders attraktiv .

Fliegen wird teurer Hinzu kommt, dass Geschäftsreisen auch besonders viel Umsätze am Flughafen erzeugt haben. Ihr Ausbleiben zwingt teurere Airlines wie die Lufthansa, in Zukunft einen größeren Teil ihrer Einnahmen mit privaten Fluggästen und Tourismus zu erzielen. Damit sich das rechnet, müssen die normalen Urlauber, also Sie, bei den traditionellen Fluglinien künftig mit höheren Preisen rechnen. Lufthansa-Chef Karsten Spohr berichtete diese Woche auf der Hauptversammlung des Konzerns, der Trend zur Buchung im »Premiumsegment« sei bei Privatreisenden »ungebrochen« . Die Entwicklung ist schon statistisch spürbar. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass die Flugpreise vom April 2020 zum April 2022 um rund 15 Prozent gestiegen sind .

Für den einzelnen Fluggast hat die Preispolitik bei den Billigfluglinien und der Kampf um mehr Touristen von Lufthansa und Co. erhebliche Auswirkungen. Das geht bei der Transparenz los: Fluggäste vergleichen Flüge und Airlines natürlich vor allem anhand des Preises. Und das geht am leichtesten über Flugvergleichsportale . Die Fluglinien haben darauf reagiert, indem sie ihre Tickets dort so günstig wie möglich aussehen lassen. Das heißt: ein niedriger Grundpreis – und dann viele Extrakosten für Gepäck, Essen, Reservierung, mehr Beinfreiheit oder Flexibilität beim Umbuchen.

Die Billigfluglinien sind hier ohnehin im Vorteil. Schließlich sind sie gerade deshalb preiswert, weil sie bestimmte Kostenblöcke immer klein gehalten haben. Beinfreiheit für alle kostet zu viel Geld, genau wie der Erste-Klasse-Schalter oder ein Essen an Bord ohne Zusatzkosten. Dafür muss ja nicht nur das Essen bezahlt werden, sondern auch das Catering durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Billigairlines versuchen diesen Vorteil weiter auszubauen, indem sie so viele Dienstleistungen wie möglich vom Flug abtrennen und extra bepreisen. Ryanair hat zum Jahresende 2021 Zahlen veröffentlicht , nach denen ein Ryanair-Flug ohne Flugbenzin im Schnitt 31 Euro kostet – deutlich weniger als bei den Konkurrenten Easyjet und Eurowings. Eurowings schreibt mir diese Woche, die Nebeneinnahmen pro Sitzplatz seien auf 15,06 Pfund (17,50 Euro) gestiegen. So hat sich vieles verändert. Der größte Einschnitt war wohl, den klassischen Handgepäckkoffer nicht mehr als solchen zu akzeptieren. Jahrzehntelang wurde es geduldet, wenn man diesen ins Gepäckfach stopfte. Mittlerweile zahlt man dafür extra.

Für potenzielle Fluggäste schafft das ein Problem: Abflugzeit und Flugdauer lassen sich noch gut vergleichen, die Ticketkosten wegen der anfallenden Nebenkosten aber immer weniger. Wenn zum Beispiel Hin- und Rückflug bei der einen Fluglinie 220 Euro kosten und diverse Extras kommen dazu, dann ist nicht mehr klar, ob das andere Ticketangebot im Flugportal für 250 Euro am Ende nicht doch billiger kommt. Der normale Handgepäck-Rollkoffer kostet bei Easyjet mindestens 8 Euro, ein großer Koffer online gebucht mindestens 12 Euro, und sogar 58 Euro, wenn man ihn erst am Flughafen selbst bucht. Jeweils nur für den Hinflug. Für den Rückflug kommt noch mal derselbe Betrag dazu. Besonders drastisch kommen diese Unterschiede beim Bordgepäck zum Tragen: Das allein macht inzwischen fast ein Drittel der Zusatzeinnahmen aus, wie aus einer Untersuchung bei 100 Fluglinien von CarTrawler hervorgeht. Die Einnahmen fürs Gepäck haben sich seit 2014 verdreifacht. Als ich noch als Student im Auslandsjahr in den USA war, konnte ich mit zwei Koffern und einmal Umsteigen ohne Extrakosten von Berlin nach Dallas reisen. Heute würde mindestens der zweite Koffer hohe Extrakosten verursachen.

Auch die großen Standard-Fluglinien haben inzwischen ausgefeilte Kofferpolitiken, für die wir Kunden zahlen. Ein Extra-Gepäck von Berlin nach Fuerteventura kostet bei der Lufthansa schon online gebucht 65 Euro, am Flughafen selbst dann 80 Euro. CarTrawler schreibt in seiner April-Untersuchung, dass solche Gepäckgebühren inzwischen überall üblich sind, solange staatliche Regulierungsbehörden es nicht explizit untersagen – wie in Südostasien. Bei Ryanair zum Beispiel kostet schon der erste Koffer einen Aufpreis, wenn er denn größer ist als 40 Zentimeter mal 25 Zentimeter mal 20 Zentimeter – also mehr als Laptop, Kulturbeutel, Buch oder ein Paar Sommerschuhe enthalten kann. Was das bedeutet, sehen Sie in diesem Bild.

Bild vergrößern 40 mal 25 mal 20: Dafür ist dieser Koffer zu groß Foto: Hermann-Josef Tenhagen