Die Arbeitskämpfe gehen weiter

Wie reibungslos Flugreisen im Laufe des Monats verlaufen werden, hängt jedoch nicht nur davon ab. Denn das Bodenpersonal der Lufthansa ist immer noch im Arbeitskampf. Am vergangenen Mittwoch wurden wegen Streiks in Frankfurt und München über 1000 Flüge gesrichen, rund 134.000 Fluggäste waren betroffen. An diesem Mittwoch treffen sich die Delegationen der Lufthansa und Ver.di zur dritten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 350 Euro monatlich. Kommt es zu keiner Einigung, drohen weitere Streiks.