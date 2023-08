Für die Umfrage wurden im vergangenen Jahr knapp 100.000 abfliegende Passagiere an den deutschen Flughäfen in persönlichen Interviews an den 21 internationalen Verkehrsflughäfen Deutschlands befragt. Die repräsentative Fluggastbefragung wurde von Marktforschungsabteilungen der Flughäfen in Zusammenarbeit mit dem IFAK-Institut erhoben.

Weniger Geschäftsreisen

Das Publikum an den Flughäfen ist im Vergleich zu den Vorjahren jünger und weiblicher geworden, teilte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) weiter mit. Die Gruppe der unter 30 Jahre alten Passagiere ist auf 29 Prozent gewachsen, rund acht Prozentpunkte mehr als bei der ersten Befragung im Jahr 2008. 48 Prozent aller Fluggäste sind weiblich. Auch hier zeigt sich eine Steigerung um fünf Prozentpunkte.