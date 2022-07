Viele Deutsche, die in den kommenden Wochen in den Urlaub fliegen, zahlen dafür deutlich mehr als vor der Coronapandemie. Zu diesem Schluss kommt das Vergleichsportal Check24 in einem am Mittwoch veröffentlichten Vergleich. Demnach verteuerten sich Reisen zu den zehn beliebtesten Zielen verglichen mit dem Sommer 2019 um durchschnittlich 44 Prozent.