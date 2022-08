Flugausfälle gingen fast immer zulasten der Reisenden, so Althusmann. »Sie haben oft Monate zuvor das Flugticket bezahlt, müssen sich im Falle einer Stornierung aber mühsam und teilweise langwierig um eine Rückerstattung bemühen.« Die Initiative will die Landesregierung dem Bericht nach am Dienstag im Kabinett beschließen und in der nächsten Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung der Länderkammer setzen.