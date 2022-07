Ja. Und machen wir uns nichts vor: In vielen Fällen werden die Kosten für die Versicherung dann auch auf Mieter in den Häusern umgelegt. Trotzdem wird es immer nur ein Anteil sein. Denn wer in einer vergleichsweise sicheren Gegend wohnt, zahlt auch ganz erheblich geringere Beiträge für die Versicherung als ein Hausbesitzer am Rheinufer.

Das lässt sich in jedem Fall fairer ausgestalten, als wenn die Rentnerin aus Buxtehude oder Pirna für die Flutschäden im Ahrtal mit ihrer Mehrwertsteuer aus dem Supermarkt aufkommt.

Ich würde auch sagen, es wäre gerechter. Denn erstens kann zumindest im Fall eines Starkregenereignisses niemand ganz sicher sein, dass es ihn oder sie als Hausbesitzer nicht doch trifft. Um ein prominentes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu wählen: 2014 ist bei einem Starkregenereignis in der Region Münster in sieben Stunden so viel Regen gefallen, dass umgerechnet 266 Millionen Badewannen Wasser über der Region Münster ausgekippt wurden – 40 Millionen Kubikmeter. Oder anders ausgedrückt: 300 Liter Wasser pro Quadratmeter – doppelt so viel wie bei der Katastrophe im Ahrtal.

Todesopfer gab es damals nur zwei. Ein Rentner, der von der Geschwindigkeit der Flut im Keller gefangen wurde – und ein Autofahrer. Im Münsterland ist es flach, aber es regnete eben 25-mal so viel wie die Kanalisation fassen konnte. Die Schäden waren gewaltig.

Wenn eine solche Pflichtversicherung käme, würde die alle Hausbesitzer erst mal Geld kosten, sie wäre aber weniger teuer als heute, weil alle Besitzerinnen und Besitzer mit einzahlen müssten. Und sie würde drittens immer noch das Versichern von Häusern an kritischen Stellen sehr teuer oder unmöglich machen. Das wäre dann auch ein Druckmittel gegen notorische Risiko-Häuserbauer.

Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen schlägt zum Beispiel vor, die obligatorische Pflichtversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 25.000 Euro zu versehen, so würden wirklich nur katastrophale Risiken abgesichert, die aber ganz sicher. Das würde noch einmal dafür sorgen, dass diese Pflichtversicherung jedenfalls nicht teuer wird und auch verfassungskonform ist. Verträge mit mehr Schutz und weniger Selbstbeteiligung könnten natürlich trotzdem jederzeit abgeschlossen werden .

Dann kann die Gesellschaft entscheiden. Entweder das Bundesland oder die Kommune sorgen bei der unmöglich gelegenen Immobilie für Ersatz. Für Braunkohlentagebaue hat man bis zuletzt ganze Dörfer komplett umgesiedelt. Oder der Staat übernimmt vor Ort ganz bewusst einen Teil der Prämie, weil diese Häuser an der Stelle erwünscht sind. In jedem Fall entscheiden sehr viel eher die Betroffenen über die Kosten als heute. Und die Kosten bleiben vor Ort.

Auch die Versicherer haben verstanden, dass ihre bisherigen Anstrengungen unzureichend sind und schlagen jetzt vor, alle Gebäudeversicherungen auch ohne Unterschrift des Kunden automatisch mit einer zusätzlichen Elementarschadenergänzung zu versehen. Das wäre noch keine Pflicht. Aber Kunden müssten sich bewusst gegen die Versicherung entscheiden und damit auch – nach einer entsprechenden Gesetzesänderung – gegen staatliche Entschädigung .

Und bis die Versicherungspflicht kommt