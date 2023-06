Cool, urban – und vor allem schnell und ausgewogen, so kommt der »This is Food«-Drink von Yfood in der Werbung daher. »Alles, was Dein Körper braucht«, heißt es in einem betont lässigen Clip, in dem Schauspieler Frederick Lau um die Häuser zieht. Doch eine vollwertige oder gar gesunde Trinkmahlzeit, die auch noch schnell sättigt, ist der Drink den Foodwatch-Recherchen zufolge keineswegs. Die Verbraucherschützer monieren, dass der Drink Süßstoffe enthalte, die zu einer Süßgewöhnung beitragen – und zugleich mit der Beschreibung »ohne Zuckerzusatz« werbe, je 500 Milliliter-Flasche aber 22 Gramm Zucker aus der Kuhmilch enthalte. Entsprechend, so die Vermutung, werde sich mit der Reform des NutriScores für Getränke bald auch die Einstufung enorm verschlechtern.

Die Zusammensetzung und die flüssige Konsistenz seien also für eine Mahlzeit gar nicht geeignet – aber auch nicht zum Abnehmen, wie laut Foodwatch von vielen Verbrauchern erhofft. Schon weil der Drink sehr viele Kalorien enthalte: stolze 500 je Flasche. Die Foodwatch-Ernährungswissenschaftlerin Alice Luttropp nennt es dennoch gar »absurd, Yfood als vollwertiges Essen zu verkaufen«. Problematisch sei unter anderem, dass eine Flasche schnell getrunken sei, ein Sättigungsgefühl sich aber erst nach etwa 20 Minuten einstelle. Dazwischen würden möglicherweise weitere Kalorien konsumiert. Die Organisation kritisiert auch den Preis: 3,99 Euro im Laden für einen halben Liter »Milch mit Wasser und ein paar zugesetzten Vitaminen, Mineralien und Süßstoff« seien »ziemlich happig«.

So reagiert das Unternehmen: Yfood rechtfertigt den Einsatz des Süßstoffs Sucralose mit dessen hoher Süßkraft, wodurch auf den Zusatz von Haushaltszucker verzichtet werden könne. Dass durch die Milch doch auch recht viel Zucker enthalten sei, sei nicht entscheidend. Vielmehr komme es auf die Stoffwechselbelastung an, also wie schnell das Produkt den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt – und diese Belastung sei bei Yfood sehr gering, teilte das Unternehmen mit. Die Trinkmahlzeiten seien auch »keine Diätdrinks und stellen keinen kompletten Nahrungsersatz dar«. Den Preis hält das Unternehmen für fair.

