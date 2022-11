Das Netzwerk

Klimasiegel sind ein gutes Geschäft, im vergangenen Jahr wurden mit dem Verkauf von CO2-Gutschriften mehr als eine Milliarde Dollar umgesetzt . Und davon profitiert ein ganzes Ökosystem.

Projektbetreiber wie BayWa mit dem »Klimawald« verkaufen Gutschriften für ihre Unternehmungen. Foodwatch hat sich das Tambopata-Waldschutzprojekt in Peru genauer angesehen und schätzt, dass damit 55 Millionen Dollar eingenommen wurden. 30 Prozent davon sollten laut dem Projektbetreiber an Paranuss-Bauern gehen, damit die nicht aus wirtschaftlicher Not den Regenwald abholzen. In den ersten zehn Projektjahren bekamen die Landwirte allerdings kein Geld, sondern laut einer beteiligten Firma »Schulungen zum Anbau, zur Ernte und Verarbeitung von Paranüssen« und andere Hilfen. Foodwatch verweist darauf, dass die Entwaldung seit Projektbeginn nicht abgenommen, sondern sich fast verdoppelt hat.

Betreiber von Standards wie dem Verified Carbon Standard (VCS) oder dem Gold Standard überprüfen die Projekte und vergeben im Erfolgsfall ein Siegel. Das lassen sie sich gut bezahlen, der VCS-Verwalter Verra gab 2020 weniger als die Hälfte der Einnahmen wieder aus .

Zertifizierer/Gutachter und Ratingagenturen: Unternehmen wie TÜV, SCS, S&A Carbon und andere prüfen, ob sich die Projektbetreiber an die Standards halten – natürlich gegen Bezahlung. Außerdem im Spiel: Ratingagenturen, die einzelnen Projekten Glaubwürdigkeitsnoten geben – ebenfalls gegen Geld.

Zwischen Projektbetreibern und Unternehmen, die sich mit einer »klimaneutral«-Werbung schmücken wollen, sitzen Makler, die die CO2-Gutschriften vermitteln – und eine kräftige Marge einstreichen. Foodwatch beziffert den Aufschlag in mindestens einem Fall auf mehr als 75 Prozent, andere Vermittler sichern sich offenbar eine noch höhere Marge .

Der Ablass

CO2-Gutschriften sind für Unternehmen nicht nur der leichteste, sondern auch der billigste Weg, sich ein klimabewusstes Image zu geben: 2021 kostete die »Klimaneutralität« im Schnitt lediglich vier Dollar pro Tonne CO2.

Fünf Beispiele:

Foodwatch hat fünf Lebensmittel genauer untersucht: »klimapositiver« Babybrei mit Rindfleisch von Hipp, »klimaneutrale« Milch von Aldi, »klimaneutrales« Wasser von Volvic, »CO2-neutralen« Fruchtsaft von Granini und »klimaneutrale« Salami-Tiefkühl-Pizza von Gustavo Gusto. Die Verbraucherschützer halten alle für irreführend: