Wohl dem, der eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach hat und seinen Strom dort für 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde (kWh) selbst produzieren kann. Denn im Einkauf beim Stromkonzern würde der gleiche Strom heute schnell 35 Cent kosten. Aber wie groß sollte die Anlage auf dem Dach sein? Schließlich können Sie einen guten Teil des Stroms gar nicht selbst verbrauchen. Und von den Konzernen bekommen Sie aktuell nur wenig Geld für das, was Sie ins Netz einspeisen. Meine Antwort: Bauen sie trotzdem ruhig etwas größer!

Zum Autor Hermann-Josef Tenhagen, Jahrgang 1963, ist Chefredakteur von »Finanztip«. Der Geldratgeber ist Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift »Finanztest« geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der »Tageszeitung«. Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Auf SPIEGEL.de schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Der nachhaltige Grund: Wahrscheinlich können Sie in Zukunft mehr eigenen Strom gut gebrauchen . Erstens, weil Sie, wenn Sie nicht in der Stadt leben, auch künftig aufs Auto angewiesen sind und womöglich auf ein E-Auto ausweichen werden. Dann ist es beruhigend, den Strom selbst erzeugen zu können, anstatt Mondpreise an der Stromtankstelle zu zahlen. 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde statt 75 Cent, das lohnt sich .

Zweitens, weil womöglich auch ihre nächste Heizung deutlich mehr Strom braucht. Sei es, weil Sie eine Wärmepumpe auswählen oder weil in Ihrem ökologisch modernisierten Haus das warme Wasser aus dem Durchlauferhitzer kommt .

Schließlich haben Sie drittens noch Nachbarn, die Sie ohne größere Umstände bei sich Strom tanken lassen können. Das ist jedenfalls in den Plänen des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vorgesehen. Die EEG-Umlage, die der Nachbar heute noch zahlen müsste, fällt ja schon ab Juli durch die Reformen der Ampelkoalition weg . Der finanzielle Grund: Das grüne Wirtschaftsministerium hat am Mittwoch seine ambitionierten Ausbauziele für Fotovoltaik verkündet: Dieses Jahr 30 Prozent mehr an neuer Leistung als vergangenes Jahr; nächstes Jahr fast doppelt so viel und ab 2026 das Vierfache. Dabei soll die Hälfte der Solarmodule auf Dächern platziert werden.

Um das zu erreichen, werden künftig Anlagen von Privatleuten besonders gefördert, die den Strom komplett ins Netz einspeisen – also gar nicht dem Eigenbedarf dienen. Bis zu 13,8 Cent pro kWh sollen dann gezahlt werden, so steht es im Entwurf. Statt 6,9 Cent bei denen, die einen Teil des Stroms selbst nutzen (und ja dann schon vom Preisvorteil ihres Stroms verglichen mit dem Strom aus dem Netz profitieren).

Das heißt, es lohnt sich besonders, auf Ihrem Ferienhaus, Ihrem Schuppen oder Ihrer Scheune eine Fotovoltaikanlage zu installieren, wenn das Dach geeignet und groß genug ist. Nach den aktuellen Plänen können Sie zudem in jedem Jahr neu entscheiden, ob Sie weiter komplett einspeisen oder im Ruhestand überwiegend ins Ferienhaus ziehen und einen größeren Teil des Stroms dort selbst nutzen. Sie könnten die Entscheidung für den kompletten Verkauf ihres Solarstroms sogar für das Solardach ihres Wohnhauses treffen und sich jedes Jahr erneut fragen: Ist der Strom so teuer, dass die teilweise Eigennutzung mehr lohnt?

Der Kostengrund: Größer zu bauen ist für Sie persönlich auch deshalb sinnvoll, weil es kostengünstiger wird. Eine Anlage mit 15 Kilowatt (kW) Leistung ist aktuell schon für 1000 Euro netto pro Kilowatt zu haben; bei einer Anlage mit 5 kW Leistung müssen Sie mitsamt Installation von mindestens 1400 Euro netto pro kW ausgehen – das ist dann auch preiswert . Von Nettopreisen spreche ich deshalb, weil Sie mit einer solchen Anlage am besten mindestens in den ersten sechs Jahren des Strombetriebs regulär als Solarunternehmer am Start sind. Dabei können Sie sich die Mehrwertsteuer für Ihre Investition vom Finanzamt zurückholen. Wenn die große Anlage 18.000 Euro inklusive Installation kostet, sind das immerhin 2850 Euro. Der Nettopreis liegt dann bei gut 15.000 Euro.

Ein wenig Solar-Latein zum besseren Verständnis Haben Sie überhaupt genug Dachfläche für eine große Fotovoltaikanlage zur Verfügung? Pro Kilowatt Leistung brauchen Sie mindestens fünf Quadratmeter Fläche, zum Beispiel auf dem Dach. Für die 5 kW Peak (Leistung) brauchen Sie deshalb etwa 25 Quadratmeter Dach, für die 15 kW Anlage brauchen Sie dann rund 75 Quadratmeter Dach, am besten natürlich immer Südseite, mit einem Neigungswinkel von 30 Grad und unverschattet. Also keine Bäume oder Satellitenschüsseln davor. Im Durchschnitt können Sie mit einer Anlage mit 5 kW Leistung in Deutschland 5000 kWh Strom im Jahr erzeugen, bei 15 kW etwa 15.000 Kilowattstunden. Wo es sonniger ist, ist etwas mehr drin, zum Beispiel in Freiburg oder auf Usedom – im Sauerland oder im Thüringer Wald eher weniger. Einige Bundesländer bieten sogar ein Solarkataster, mit dem Sie die Sonneneinstrahlung auf Ihrem Haus abrufen können, darunter Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Hin- und herrechnen Ein Problem haben Sie mit Solaranlagen ja immer: Sie erzeugen den Strom tendenziell in den Mittagsstunden des Tages, also dann, wenn Sie vielleicht gar nicht zu Hause sind und ihn nicht dringend brauchen. Deswegen können Sie den Strom auch bei einer Anlage für den Eigenbedarf normalerweise nicht komplett selbst verbrauchen – Sie müssen den größten Teil ins Netz einspeisen. Wie wirkt sich das auf Ihre Entscheidung aus? Nehmen wir an, Sie könnten von Ihrer großen 15-kW-Anlage, die 15.000 Kilowattstunden im Jahr erzeugt, tatsächlich 2000 kWh im Alltag verbrauchen – direkt aus den Solarzellen. Das wäre eine normale Rate für eine Familie im Einfamilienhaus. Dann sparen Sie bei 2000 Kilowattstunden, die Sie für 10 Cent erzeugen, statt für 35 Cent vom Stromkonzern zu kaufen, 500 Euro. Und Sie bekommen 6,9 Cent netto vom Stromkonzern für die 13.000 kWh, die Sie ins Netz einspeisen – also knapp 900 Euro. Der niedrigere Preis der großen Anlage sorgt dafür, dass sich ihre Investition recht schnell rechnet. Bei unseren Musterrechnungen für die Teileinspeisung amortisiert sich die große Anlage nach 13 Jahren und die kleine erst nach 15 Jahren. Verbrauchen Sie mehr von dem Strom selbst oder wird der Strom aus dem Netz deutlich teurer, rechnet sich ihre Anlage noch schneller . Hier finden Sie Modelle für weitere Musterrechnungen .