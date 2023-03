Einen Tag vor dem großen bundesweiten Warnstreiktag hat die Lufthansa mit technischen Problemen zu kämpfen. Die größte deutsche Airline sprach von technischen Störungen bei externen IT-Dienstleistern, die am Sonntagmorgen das Einchecken am Schalter sowie beim Boarden am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main beeinträchtigt hätten.