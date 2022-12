Regierungssprecher Olivier Véran zeigte sich ebenfalls empört über den Streik. »Weihnachten streikt man nicht«, sagte er dem Sender France Inter. Eine doppelte Erstattung der Fahrkarte könne ein Weihnachtsfest in der Familie nicht ersetzen.

Wegen eines Streikaufrufs der Zugchefs soll am Freitag insgesamt etwa ein Drittel aller Zugfahrten ausfallen. Besonders betroffen ist der Norden, wo nur jeder zweite Zug fahren soll. Richtung Osten soll ein Viertel der Züge entfallen. Am 24. Dezember und am ersten Weihnachtstag sollen noch weniger Züge fahren.