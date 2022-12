Nach Angaben des Verbands steigt nicht zuletzt deshalb seit Jahren die Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen an. Der TÜV-Verband hatte zuletzt unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts berichtet, dass im Vorjahr 37 Prozent der Theorieprüfungen nicht bestanden worden seien – nach 29 Prozent im Jahr 2013. Bei der praktischen Prüfung für die Pkw-Führerscheinklasse B habe die Durchfallquote im vergangenen Jahr 43 Prozent betragen.

Offenbar liegt es aber nicht nur an der Smartphone-Versessenheit der Jüngeren. »Das Verkehrsaufkommen, die Menge der Regelungen haben in den vergangenen 20 Jahren enorm zugenommen«, sagte Bartels. Zudem seien die Anforderungen an die Fahrschüler während der Prüfung gestiegen. »In Großstädten gibt es eine höhere Durchfallquote als in ländlichen Gebieten, weil das Verkehrsaufkommen ein anderes ist.«