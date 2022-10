Zu den Werbungskosten gehören auch die Kosten fürs Homeoffice, wenn Sie denn 2021 zu Hause arbeiten mussten. Pro Tag im Homeoffice fünf Euro, wenn Sie am Küchentisch gearbeitet haben – maximal allerdings 600 Euro im Jahr. Wenn Sie ein eigenes Arbeitszimmer haben und zum Beispiel einen Tag in der Woche dort arbeiten mussten, können Sie dafür bis zu 1250 Euro Kosten ansetzen. Wenn Sie 2021 überwiegend, also zum Beispiel regelmäßig drei Tage die Woche, zu Hause arbeiten mussten, können Sie die Kosten Ihres Arbeitszimmers als Anteil der Kosten Ihrer Wohnung sogar unbegrenzt absetzen. Das geht zum Beispiel so: Ihre Wohnung ist 100 Quadratmeter groß und kostet 1200 Euro Miete warm. Ihr Arbeitszimmer ist 15 Quadratmeter groß. Dann können Sie 180 Euro Kosten jeden Monat steuerlich geltend machen – im Jahr also 2160 Euro.