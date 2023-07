Japans Schwellenwert bezüglich der Freisetzung von Tritium beträgt nach Angaben der Regierung weniger als 22 Billionen Becquerel pro Jahr, was weitaus strenger sei als in anderen Ländern, einschließlich der beiden Nachbarländer China und Südkorea. So habe im Jahr 2021 das chinesische Kernkraftwerk Yangjiang rund 112 Billionen Becquerel Tritium freigesetzt, während das Kraftwerk Kori in Südkorea rund 49 Billionen Becquerel des radioaktiven Materials freigesetzt habe.

(Lesen Sie hier ein Interview mit dem Umweltwissenschaftler Jim Smith, der die Maßnahme für unbedenklich, gar überfällig hält.)

Fischer fürchten ums Geschäft

Die Einleitung soll im Sommer beginnen, sie ist auch in Japan umstritten. So fürchten Fischer aus Fukushima ein schlechteres Geschäft. In Südkorea führte die Ankündigung aus Tokio zu Panikkäufen von Salz und einem Hungerstreik mehrerer Oppositionsabgeordneter.