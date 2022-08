Auf das Jahr gerechnet drohen vielen Haushalten nun deutlich höhere Belastungen. Laut RheinEnergie sind die Preiserhöhungen gleichbedeutend mit einer Verdoppelung der Gesamtkosten, die ein Durchschnittshaushalt für Gas stemmen muss. Bei einem Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden pro Jahr (das entspricht in etwa einer Eigentumswohnung) würden die Jahreskosten von bislang 960 Euro auf 2002 Euro steigen. In einer größeren Wohnung oder einem Einfamilienhaus (15.000 Kilowattstunden) falle die Steigerung höher aus: von 1353 Euro auf 2918 Euro).

Die tatsächliche Belastung vieler Gaskundinnen und Gaskunden wird allerdings noch deutlich höher ausfallen. Noch nicht in den Kosten berücksichtigt ist die neue Gasumlage, mit der die Bundesregierung Gasverbraucher an der Rettung des Gas-Versorgers Uniper beteiligen will.