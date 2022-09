Gaskrise Städte- und Gemeindebund befürchtet Stromausfälle im Winter

Der Verbandschef rief jeden einzelnen Bürger auf, sich auf Krisensituationen vorzubereiten. »Ich plädiere dafür, die Empfehlung des Bundesamts für den Katastrophenschutz ernst zu nehmen, wonach Bürger für 14 Tage Wasser und Lebensmittel im Haus haben sollen«, sagte Landsberg. Leider folge kaum jemand dieser Empfehlung.

Jeder Bürger müsse sich vor Augen führen, was passiert, wenn kein Strom mehr fließt. »Dann läuft kein Wasser, man kann nicht tanken, nach zwei Tagen kann man sein Handy nicht mehr laden«, führte Landsberg aus. »Wir sind in keiner Weise auf so ein Szenario vorbereitet.«