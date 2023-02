Sprit fast so billig wie vor Kriegsbeginn

An den Tankstellen allerdings ist inzwischen eine gewisse Entspannung spürbar: Benzin und Diesel kosteten an deutschen Zapfsäulen zuletzt in etwa so viel wie kurz vor dem Angriff Russlands. Nach Daten der Europäischen Kommission und der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zahlten Autofahrerinnen und Autofahrer zum Stichtag 13. Februar 2023 im Schnitt 1,83 Euro für einen Liter Super E5 sowie 1,78 Euro für einen Liter Diesel. Am 21. Februar 2022, drei Tage vor Beginn des Überfalls, hatte der Preis für einen Liter Super E5 bei 1,80 Euro gelegen, ein Liter Diesel hatte 1,66 Euro gekostet.