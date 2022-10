Insgesamt werden die Entlastungen laut der Regierungskreise im höheren einstelligen Milliardenbereich liegen. Die Finanzierung erfolge aus dem neuausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Mit diesem »Abwehrschirm« in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung für Verbraucher und Unternehmen die Folgen der hohen Energiepreise abfedern. Am 2. November soll das Kabinett laut der aktuellen Planung dann einen abgestimmten Gesetzentwurf beschließen. Auch wenn die Großhandelspreise zuletzt zurückgegangen sind, bleibe die weitere Entwicklung unsicher, hieß es.