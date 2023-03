Der Fortschritt ist so groß, dass man sich darauf verständigt hat, das Heizungsthema nicht beim Koalitionsausschuss am Sonntag im Kanzleramt zu besprechen. Es seien aber nach wie vor noch Fachfragen zu klären, weswegen der Gesetzentwurf nicht am kommenden Mittwoch zur Verabschiedung im Bundeskabinett fertig sein soll, heißt es weiter.

Zu den Details wurde nach dem Treffen der Staatssekretäre am Mittwoch Stillschweigen vereinbart. Zu groß sind weiterhin die noch offenen Punkte. Auch herrscht Misstrauen unter den Ampelkoalitionären, ob die gerade erzielten Verständigungen am Ende doch nicht noch von der einen oder der anderen Seite kassiert würden. »Ich glaube erst an eine Einigung, wenn das Gesetz durchs Kabinett gegangen ist«, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem SPIEGEL.