Für längere AKW-Laufzeiten

Der VKU-Hauptgeschäftsführer sprach sich wie die »Wirtschaftsweise« Veronika Grimm für längere AKW-Laufzeiten aus. »Um für Notsituationen gewappnet zu sein, wäre es grundsätzlich besser, die Kapazitäten zu nutzen, die wir haben«, sagte Liebing.

Grimm argumentierte, dass auch bei einem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien in den kommenden zwei bis vier Jahren nicht ausreichend Erzeugungskapazitäten zur Verfügung stünden, »um die angespannte Lage am Strommarkt zu beruhigen«. Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke würde die Strompreise um 8 bis 12 Prozent senken. »Außerdem müssten wir nicht so viel Kohle verstromen«, sagte Grimm.