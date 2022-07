Für Sie als Endkunde heißt das: Suchen Sie sich den günstigsten Anbieter, aber nehmen Sie besser einen mit Grundversorgungsauftrag, also meist ein Stadtwerk. Wenn die Regierung zum scharfen Schwert greifen muss und eine neue Umlage verfügt, trifft das alle Gaskonzerne gleichmäßig und sie müssen sie dann sowieso zahlen – egal bei welchem Anbieter sie sind.

Als Kunde suchen Sie hier nach dem preiswerten Anbieter. Als Staatsbürger schauen Sie auch, wie denn der Verteilungsmechanismus so aussieht. Nicht, dass am Ende die Verbraucher die Umlage zahlen müssen und jede Menge Ausnahmeregeln für die Industrie verfügt werden, wie das bei der EEG-Umlage der Fall war. So könnte durch die Hintertür die gesetzliche vorgesehene Priorität für Verbraucher ein Stück weit ausgehebelt werden.

Und es gibt noch ein Risiko: Wenn es nämlich richtig schlimm kommt, kann die Bundesnetzagentur nach Paragraf 24 des Energiesicherheitsgesetzes den Stadtwerken und anderen Gasanbietern stattdessen auch erlauben, die Preise kurzfristig und auch entgegen der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen drastisch zu erhöhen. Im Gesetz heißt es dazu, dann sei die Erhöhung auf ein »angemessenes Niveau« erlaubt. Und angemessen sei eine Erhöhung dann, wenn sie die Mehrkosten der Beschaffung nicht überschreitet. Die Beschaffungskosten haben sich teilweise verzehnfacht. Rechnen Sie also mit drastischen Preisschritten, falls es so weit kommt.

Reduzieren Sie Ihren Verbrauch

Die Politik muss die Versorgung so gut es geht sicherstellen und Mondpreise verhindern. Sie als Kunde sollten aber auch etwas tun: Bringen Sie ihren Verbrauch so weit herunter wie es geht. Das ist leider leichter gesagt als getan. Es fehlt an Zeit, an Material, an Geld und vor allem auch an Handwerkern. Trotzdem ist es sinnvoll erst das kleine Einmaleins der Energieeinsparung durchzurechnen.

Entstauben Sie Heizkörper oder Nachtspeicheröfen.

Lassen Sie die Gastherme oder den Heizkessel warten.

Installieren Sie einen Durchflussbegrenzer an der Dusche.

Stellen Sie Durchlauferhitzer, Boiler oder Gastherme nicht immer auf volle Pulle. Passen Sie das auch nach Jahreszeit an.

Wenn irgend möglich lassen Sie einen Fachbetrieb die Heizung optimieren und einen hydraulischen Abgleich machen.

Nach dem kleinen Einmaleins folgen die großen Maßnahmen, für die es oft schon zu spät ist, weil Sie den Handwerker für die neue Heizungsanlage in diesem Sommer und Herbst nicht bekommen. Trotzdem ist es sinnvoll jetzt mit der Planung und Terminierung zu beginnen, das Problem wird im kommenden Jahr nicht unbedingt kleiner .