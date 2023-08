Gasspeicher sind gut gefüllt

»Die europäischen Gasspeicher sind aktuell gut gefüllt. Bleibt die Angebotslage stabil, kann das aktuelle Preisniveau wohl auch im kommenden Winter gehalten werden«, sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Einfluss hatte der Gaslieferstopp Russlands im vergangenen Jahr auch auf den Strompreis, der im Oktober mit 54 Cent pro Kilowattstunde seinen Höhepunkt erreichte. Mittlerweile sei der Preis auch hier wieder um 33 Prozent auf aktuell knapp 40 Cent pro Kilowattstunde gesunken, so Verivox.

Vor einem Jahr hatte der russische Machtapparat die Abnehmer in der EU mit einem Gaslieferstopp geschockt. Erst führte Moskau eine nach Wartungsarbeiten in Kanada fehlende Gasturbine als Grund dafür an, die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 zurückzufahren. Dann wurde die Gaslieferungen wegen Wartungsarbeiten ganz eingestellt und wegen eines mutmaßlichen Öllecks in der Kompressorstation Portowaja nicht wieder aufgenommen.