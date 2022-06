Habeck: Mehr Fahrradfahren, kürzer duschen

Ebenso wie Müller rief auch Habeck zum strikten Energiesparen auf. Im ZDF-»heute journal« sagte Habeck auf die Frage, ob der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn auch komplett zudrehen könnte: »Ich würde lügen, wenn ich sage, ich schließe es aus.« Jeder Einzelne könne aber helfen – ratsam seien ein hydraulischer Abgleich bei der Heizung, mit Bahn statt Flugzeug zu reisen und im Winter die Heizung um ein Grad runterzudrehen. Er selbst habe etwa seine Duschzeit »nochmal deutlich verkürzt«, sagte Habeck .

Das Wirtschaftsministerium hatte am Donnerstag die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas, die sogenannte Alarmstufe, ausgerufen. Dieser Notfallplan wurde noch nie in der Bundesrepublik aktiviert. Er sieht eine enge Beobachtung des Gasmarkts, strenges Gassparen sowie im Zweifel die Zuteilung von Gasmengen vor. Erst in der dritten Stufe greift allerdings der Staat in den Markt ein.