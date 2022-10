In einer zweiten Stufe soll dann im Frühjahr ein sogenanntes Kompensationsmodell eingeführt werden, was zahlungstechnisch auf die Schnelle von den Versorgern nicht hätte umgesetzt werden können. Demnach würde ein noch festzulegender Bestandteil der Gasrechnung zu einem subventionierten Preis bezahlt, der Rest zu den dann geltenden, hohen Gaspreisen.

Die 21-köpfige Gaskommission hat sich in den vergangenen zwei Wochen mehrmals virtuell getroffen. An diesem Wochenende kamen die Mitglieder, darunter Vertreter von Industrie, Wirtschaftswissenschaft, Verbraucherschutzverbänden und Gewerkschaften, im Bundeswirtschaftsministerium zusammen. Die Energieversorger hatten recht schnell klar gemacht, dass sie eine komplizierte Lösung wie das Kontingentmodell nicht so rasch umsetzen können.