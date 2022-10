Hier setzt ein Forderungspapier an, das Bundestagsabgeordnete von SPD und Grünen veröffentlicht haben und das dem SPIEGEL vorliegt. Seine Unterzeichner gehören zur überparteilichen Inititative »Brand New Bundestag«, die sich selbst als »progressive politische Plattform« versteht. Die Kommissionsvorschläge loben sie als »wichtigen Schritt für eine wirksame Entlastung von Bürger*innen und Wirtschaft in der aktuellen Lage«. An zwei Stellen seien jedoch »entscheidende Nachschärfungen« notwendig.