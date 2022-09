Es wird solche Leute geben. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Die Regierung muss aber aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Die genaue Ausgestaltung des Gaspreisdeckels ist extrem wichtig.

Obendrein stellt sich die Frage, ob es auch konkrete finanzielle Anreize zum Sparen braucht. Zum Beispiel eine Prämie für alle, die ihren Verbrauch signifikant drücken. Einen solchen Gasbonus befürwortet unter anderem die Wirtschaftsweise Verokina Grimm, die auch die Gaskommission leitet.

»Attacke, Attacke - Heizen ist Kacke«

Der zweite Hebel, an dem sich ansetzen ließe, ist eine ähnliche gesellschaftliche Stimmungsmache wie im Sommer 2019 bei der Flugscham. »Attacke, Attacke - Fliegen ist Kacke«, brüllten »Fridays for Future«-Aktivistinnen und -Aktivisten damals Reisenden an deutschen Flughäfen hinterher. Auch nicht weniger plump als des Kanzlers »Doppel-Wumms«. Aber sie stießen damit einen öffentlichen Diskurs an, der bis heute nachwirkt. Zumindest verschwenderisches Jet-Setter-Fliegen ist seitdem in vielen gesellschaftlichen Kreisen out (außer bei Kylian Mbappe ).