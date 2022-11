Bei den Energiepreisen gibt es große Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. Das geht aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor.

In den letzten 12 Monaten sind die Gaspreise demnach im Schnitt um 83 Prozent gestiegen. Doch von Land zu Land gibt es große Schwankungen. In Bremen zahlt eine Familie laut der Auswertung am wenigsten, am teuersten ist es in Sachsen-Anhalt.