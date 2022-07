Heute dreht Russland den Gashahn noch ein bisschen weiter zu. Denn die Betreiberfirma der Pipeline Nord Stream 1 beginn mit Wartungsarbeiten. Die gibt es jedes Jahr. Sie dauern in der Regel etwa 10 Tage. In dieser Zeit fließt kein Gas aus Russland nach Deutschland durch die Pipeline.

Doch im aktuellen Konflikt mit Russland ist fraglich, ob die Wartungsarbeiten gezielt verzögert werden. Oder ob die Pipeline sogar dauerhaft leer bleibt. Was passiert dann?

In dieser Podcastfolge erklärt SPIEGEL-Redakteur Claus Hecking, welche Faktoren gerade zusammenkommen und die Heizkosten in die Höhe treiben. Und vor allem: Was hilft?

