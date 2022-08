Florierende Unternehmen, die kassieren, während ohnehin schon stark belastete Verbraucher zahlen müssen – so hatte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Gasumlage nicht vorgestellt. Sein Ministerium hat in der Diskussion um mögliche Änderungen an der geplanten Umlage aber nun die Erwartungen gedämpft. »Es geht darum zu prüfen, ob es Regelungen geben kann, die es Unternehmen mit Gewinnen schwerer machen, die Umlage in Anspruch zu nehmen«, sagte eine Sprecherin. Es gebe hier allerdings »hohe verfassungsrechtliche Hürden«. Die Regelung müsse auf jeden Fall rechtssicher sein.