Geld anlegen und dabei das Klima im Blick haben, das geht also gut. Am einfachsten mit klassischen Aktienindexfonds, die auf das Klima stärker achtgeben. Seit Jahren können Öko-Anlegerinnen und -Anleger Aktienindexfonds auswählen, die marktbreit und weltweit investieren und dabei Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Der entsprechende Ratgeber dazu ist bei »Finanztip« in den vergangenen Jahren 1,3 Millionen Mal aufgerufen worden .

Die Einsteigervariante

Die einfache Fondsidee: Man nimmt die Firmen, die auch in den großen Aktienindexfonds stecken, die den MSCI World abbilden mit seinen 1500 unterschiedlichen Firmen oder den S&P Global Broad Market Index oder auch den FTSE All World Index, in dem sogar die Aktien von mehr als 4100 Firmen weltweit stecken. Für eine zumindest hellgrüne Variante der großen Indizes sieben die Indexfirmen drei Viertel an Firmen aus. Übrig bleiben die, die nachhaltiger unterwegs sind: die bei ihrem Geschäftsmodell verantwortungsvoller mit der Umwelt umgehen, ihre Mitarbeitenden mit mehr Respekt behandeln, im Zweifel besser bezahlen und die als Firmen auch so gemanagt sind, dass weniger Skandale vorkommen.