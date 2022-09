Geldanlage Fünf Aktienfonds sind besser als einer – oder?

Microsoft ist (fast) überall

Klingt nach einem breiten Mix? Beim näheren Hinsehen ist das Gegenteil der Fall. Microsoft ist in allen fünf ETFs die größte oder zweitgrößte Aktie. Die Erklärung ist an sich simpel. Der Softwareriese sitzt in den USA, ist damit im Index Nr. 4. Seine Ökobilanz ist vergleichsweise gut, deshalb landet er in Index 5. Die Hinzunahme weiterer Länder (wie im Index 3) oder aller anderen Branchen (wie in Index 1 oder 2) stößt Microsoft nicht vom Treppchen.

Wenn Sie jetzt fünf oder noch mehr unterschiedliche solcher Fonds kaufen, enthält Ihr Depot nicht wesentlich mehr Unternehmen, als wenn Sie nur einen Fonds gekauft hätten. Und auch die Gewichtung ist in vielen Indexfonds relativ ähnlich. Das heißt, auch Ihr Risiko verringert sich nicht. Im Gegenteil, es steigt sogar stellenweise. Je spezieller der Index, desto größer tendenziell das Gewicht der »Großen«. Steckt Microsoft in einem allgemeinen All-World-Index mit unter vier Prozent, liegt das Unternehmen im rein amerikanischen ETF schon bei rund sechs Prozent, und in der Gruppe weltweiter Techfirmen sogar über 17 Prozent. Noch mehr Details hat mein Kollege Saidi in seinem Podcast zusammengetragen .

Das Problem könnten Sie durch ETFs lösen, die spitz zugeschnitten sind und sich ausdrücklich nicht oder kaum überschneiden. Einen auf deutsche Aktien, einen auf französische – oder auf gegensätzliche Branchen. Dazu brauchen Sie allerdings die Bereitschaft, sich regelmäßig mit Ihrem Mix zu beschäftigen, also viel Zeit fürs Lesen, Kontrollieren und dann auch zum entsprechenden Remixen. Denn anders als ein guter marktbreiter ETF passt sich so ein Eigenbau-Depot nicht mehr den Entwicklungen der Weltwirtschaft an. Ein großer Nachteil.