Allerdings ist es nicht so, dass die Frauen dort ungleich mehr verdienen als anderswo, es fehlen vielmehr häufig die besonders gut bezahlten Arbeitsplätze in typischerweise männlich dominierten Branchen. Besonders hoch ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in Ingolstadt, dem wichtigsten Standort von Audi. Dort beträgt er 37 Prozent.

Wenig Chefinnen

Ein weiterer Grund: Frauen arbeiten seltener in Führungspositionen. Auch hier sind wir in Deutschland eher schlechter aufgestellt als unsere europäischen Nachbarn, wie das Statistische Bundesamt zeigt . In Frankreich klappt es besser mit weiblichen Führungskräften und auch in Polen. Hier wartet ganz sicher eine politische Aufgabe.

Das Ehegattensplitting

Zur ungleichen De-facto-Einkommensverteilung trägt schließlich auch das in Deutschland noch übliche Ehegattensplitting bei. Das Splitting lohnt steuerlich bei größeren Einkommensunterschieden zwischen den Partnern und begünstigt auf die Art Teilzeitmodelle, die meistens Frauen in Anspruch nehmen oder in denen sie sich einrichten. In den meisten anderen europäischen Ländern versucht man diese Fehlanreize zu vermeiden .