Langfristig die bessere Alternative: Depot

Deswegen sage ich Ihnen 2023 vielleicht noch eindringlicher als in den Jahren zuvor: Wenn Sie langfristig sparen wollen und kein Häuschen abzubezahlen haben, packen Sie Ihr Erspartes in ein Wertpapierdepot, erfreuen Sie sich an der langfristigen Wertentwicklung von Aktien und sitzen Sie die kurzfristigen Schwankungen an der Börse einfach aus.

Damit ein solches Depot sich für Anlegerinnen und den Anleger richtig lohnt, sollte es natürlich nicht viel kosten. Jeder Euro Kosten schmälert die Rendite . Gerade bei langfristigen Anlagen ist dieser Effekt besonders gut zu sehen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Wertpapiere für 5000 Euro gekauft und in Ihr Depot gelegt. Ihr Aktienindexfonds hätte dann in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt sechs Prozent an Wert zugelegt. Aus 5000 Euro wären damit fast 9000 Euro geworden. Auf dem Tagesgeldkonto wären aus den 5000 Euro gerade mal 5500 bis 5800 Euro geworden.