Geldmarktfonds sind Fonds, in denen verschiedene Zinsanlagen stecken. Die sind erstens sicher und zweitens kurzfristig. Typischerweise handelt es sich um Geschäfte, die institutionelle Anleger wie Banken, Staaten oder Unternehmen miteinander machen. Die Verzinsung orientiert sich im Kern an dem Preis, zu dem sich Banken gegenseitig oder anderen Geschäftspartner kurzfristig Geld leihen.

So soll ein solcher Fonds eine ansprechende Rendite und jederzeitige Verfügbarkeit praktisch ohne Risiko erreichen. Geldmarktfonds waren im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends populär. Banken liehen sich gern gegenseitig Geld und verdienten prächtig daran. So steckten 2008 allein in Deutschland 100 Milliarden Euro in Geldmarktfonds.