Die WHO hatte die Marketingpraktiken von Herstellern bereits 2022 in einem Bericht scharf kritisiert. Manchmal nähmen Mitarbeiterinnen an Gruppen für junge Mütter in sozialen Medien teil. Sie schürten dort Ängste und priesen Milchpulver als Lösung, ohne zu sagen, dass sie dafür bezahlt werden, hieß es darin. Es würden irreführende oder wissenschaftlich nicht fundierte Behauptungen aufgestellt, um Mütter dazu zu bringen, Babys Säuglingsnahrung statt Muttermilch zu geben.

Der Hersteller mit dem größten Marktanteil weltweit, die Schweizer Firma Nestlé, weist solche Machenschaften von sich. »Wir unterstützen die WHO-Empfehlung, Babys in den ersten sechs Lebensmonaten ausschließlich zu stillen«, teilte die Firma mit.