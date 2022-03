GfK-Konsumklima stürzt ab »Die Verbraucher sehen ihre Kaufkraft dahinschmelzen«

Die Stimmung der Konsumenten in Deutschland ist seit dem Krieg in Osteuropa so schlecht wie zuletzt im Coronalockdown. Sie fürchten laut GfK-Umfrage einen Konjunktureinbruch und bangen um ihren finanziellen Spielraum.