GfK-Konsumklima Verbraucher sind in Sorge - und kaufen trotzdem

Die Verbraucher in Deutschland bleiben in Kauflaune, auch wenn sich die Stimmung etwas eintrübt. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für Januar einen Rückgang um 0,1 Punkte auf 9,6 Zähler.

Im Vormonat war der Wert noch um 0,1 Zähler gestiegen. Als Grund nannte das Unternehmen, dass die Verbraucher durch Handelskonflikte verunsichert seien und sich stärker vor Negativzinsen fürchten.

Kaum jemand hat mehr Lust auf sparen

Die Verbraucher haben deshalb "die Befürchtung, dass nun flächendeckend Strafzinsen für Privatkunden eingeführt werden", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Die Debatte um Negativzinsen habe die Sparneigung auf ein neues Allzeittief von minus 74 Punkten gedrückt. Auch auf die Einkommenserwartung habe die Zinsdebatte durchgeschlagen, sagte Bürkl. Mit 35 Punkten habe dieser Wert zuletzt vor über sechs Jahren so niedrig gelegen.

Weil Banken inzwischen Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, geben viele Geldinstitute keine Zinsen für Sparbuch und Tagesgeld mehr. Zudem verlangen immer mehr Banken Negativzinsen bei größeren Guthaben, bei Neukunden teils schon ab dem ersten Euro.

Dafür habe sich aber die Anschaffungsneigung der Verbraucher weiter verbessert, sagte Bürkl. Dieser Wert legte laut GfK um 2,2 Zähler zu und erreichte mit 52,2 Punkten wieder das gute Niveau des Vorjahres. Dass die Verbraucher zum Jahresende weiter einkaufen wollen, sei für den Handel eine gute Nachricht, sagte Bürkl. Denn die Menschen schätzen die Konjunkturaussichten für den kommenden Monat pessimistisch ein.

Arbeitnehmer bekommen so viel Geld, wie lange nicht

Derweil haben die Arbeitnehmer in Deutschland wieder mehr Geld zum Ausgeben zur Verfügung: Im dritten Quartal haben die Reallöhne weiter zugelegt.

Die Arbeitnehmer in Deutschland konnten sich im Sommer über das größte Verdienstplus seit Anfang 2016 freuen. Die um die Inflation bereinigten Reallöhne legten im dritten Quartal um 1,9 Prozent binnen Jahresfrist zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Am stärksten kletterten die Nominallöhne im Verarbeitenden Gewerbe (plus 4,5 Prozent), am Bau (plus 4,3 Prozent) sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (plus 4,1 Prozent). Deutlich geringer stiegen die Verdienste im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen (plus 1,3 Prozent), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie in der Wasserversorgung (jeweils plus 1,4 Prozent).

Bei ungelernten Arbeitnehmern war das Plus mit 3,8 Prozent am größten, gefolgt von den herausgehobenen Fachkräften (plus 3,7 Prozent) und den Fachkräften (plus 3,5 Prozent). Die Verdienste von Führungskräften legten mit 3,0 Prozent am geringsten zu.

Der Zeitpunkt von Tarifabschlüssen und Erhöhungen ist von Branche zu Branche allerdings unterschiedlich.

Für das Konsumklima ergibt sich im Jahresrückblick für 2019 dennoch eine leicht negative Tendenz, die Verbraucher ließen sich ihre Kauflaune aber bislang nicht verderben. Für 2020 werde entscheidend sein, ob die Beschäftigungssituation stabil bleibe. "Dann wird der Konsumauch im nächsten Jahr eine gute Stütze der Konjunktursein", sagte Bürkl.