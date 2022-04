Es ist die zweite Verschlechterung in Folge: Die Konsumenten in Deutschland sind noch pessimistischer als während des ersten Coronalockdowns. Sowohl die Erwartungen der Deutschen hinsichtlich der konjunkturellen Aussichten und hinsichtlich ihrer Einkommen als auch ihre Kauflust hätten im April spürbare Dämpfer erhalten, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK auf Basis seiner jüngsten Studie mit.

Bestimmte Firmen wollen weiter einstellen

Anders als bei den Verbrauchern, ist die Stimmung zumindest in bestimmten Unternehmen offenbar etwas optimistischer. So wollen Firmen trotz der Unsicherheiten infolge des Ukrainekriegs wieder Jobs schaffen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im April auf 102,8 Punkte, nach 102,1 Zählern im März, wie das Münchner Institut mitteilte. »Die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheint keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanungen zu haben«, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. »Die Beschäftigung wird in Deutschland weiter steigen.«