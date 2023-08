Doch die Durchschnittswerte sind trügerisch, denn die globalen Vermögen sind extrem ungleich verteilt. Der Analyse zufolge besitzt das reichste Prozent der Weltbevölkerung rund 44,5 Prozent des globalen Vermögens. Immerhin hatte das miserable Börsenjahr 2022 einen positiven Nebeneffekt: »Die globale Ungleichheit hat sich etwas verringert«, sagt Expertin Hechler-Fayd’herbe.

Besonders stark schrumpften die Vermögen der Analyse zufolge in wohlhabenden Regionen wie Nordamerika und Europa. In Lateinamerika verzeichnet die Studie dagegen einen Vermögenszuwachs. Vor allem das Finanzvermögen – also etwa Aktien und Anleihen – verlor 2022 an Wert. Das nicht finanzielle Vermögen hingegen – vor allem Immobilien – erwies sich 2022 der Studie zufolge insgesamt als robust.