Rund 13,4 Milliarden Euro setzte der legale deutsche Glücksspielmarkt im Jahr 2022 um. Erfasst werden Bruttospielerträge, das heißt die Spieleinsätze abzüglich der Spielgewinne. Die Angaben beruhen auf den Meldungen der Anbieter an die Glücksspielaufsichtsbehörden und auf den Steuerstatistiken der Steuerbehörden.

An diesem Markt haben die Anbieter in der Zuständigkeit der GGL einen Anteil von gut einem Viertel – also Spielerträge von etwa dreieinhalb Milliarden Euro. Der größte Teil davon entfällt mit 1,4 Milliarden Euro auf Sportwetten. Danach folgen die Klassen- und Soziallotterien mit 900 Millionen Euro und die Veranstalter von virtuellen Automatenspielen und Onlinepoker mit einem Marktanteil von 800 Millionen Euro.