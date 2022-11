Kläger war eine Kellerei, die argumentierte, dass dadurch der Wein verwässert werde. Das Brauhaus hingegen verteidigte sich mit dem Geschmack: Die Bockbierwürze sei dazu da, den Wein zu verfeinern.

Verbraucher in die Irre geführt

Die Frage, ob das in der Praxis gelingt, ist Juristen relativ egal. Der 17. Kammer für Handelssachen des Landgerichts war wichtiger, ob das »Gewürz« diesen Namen auch zu Recht trägt. Ein Önologe schenkte den Prozessbeteiligten hierzu in der Verhandlung reinen Wein ein. Der im Wort »Bockbierwürze« enthaltene Begriff »Würze« sei lediglich historisch bedingt – und inhaltsstofflich nicht korrekt, so der Sachverständige. Die Bockbierwürze sei kein Gewürz, also ein hochkonzentrierter Stoff, sondern eine Flüssigkeit, die das Getränk verwässere.