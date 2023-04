In den USA droht eine wirtschaftliche Rezession – das lässt den Goldpreis in Richtung eines Rekordhochs ansteigen. Kurz vor den Ostertagen fehlt nicht mehr viel zum bisherigen Spitzenwert von 2075 Dollar je Feinunze, der im Sommer 2020 erreicht worden war. Am Donnerstag notierte der Kurs für das Edelmetall an der Börse in London zeitweise bei 2031 Dollar. Und damit auf einem Niveau wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.