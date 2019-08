Die jüngste Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat dem Goldpreis in Dollar seinen höchsten Stand seit sechs Jahren beschert. In der Nacht auf diesen Montag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise für 1555,07 US-Dollar gehandelt. Damit war das Edelmetall so wertvoll wie seit April 2013 nicht mehr.

Gold ist eigentlich keine besonders lohnende Investition - darüber sind sich Experten weitgehend einig, zumindest, wenn es um die langfristige Anlage geht. Das Edelmetall steht allerdings - ob zu Recht oder zu Unrecht - im Ruf, eine verhältnismäßig sichere Krisenwährung zu sein. Von dieser Überzeugung lassen sich gerade offenbar wieder vermehrt Investoren leiten.

Langfristig schwache Renditen

Bis zu diesem Montagvormittag musste der Goldpreis aber wieder einen Teil der frühen Gewinne abgeben und wurde zuletzt bei 1533 Dollar gehandelt.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump am Rande des G7-Gipfels überraschend eine Verhandlungslösung im Handelsstreit mit China ins Spiel gebracht. "China will einen Deal machen", sagte Trump im französischen Biarritz. Er sprach zudem von einem Telefongespräch zwischen Vertretern der US-Regierung und der Regierung in Peking, das am Sonntag stattgefunden habe. Die USA würden das Angebot der Chinesen annehmen und zu den Verhandlungen zurückkehren, so Trump.

