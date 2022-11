Die Umweltorganisation Greenpeace wirft dem französischen Mineralölkonzern TotalEnergies vor, im Jahr 2019 deutlich mehr Treibhausgase ausgestoßen zu haben als das Unternehmen angegeben hat.

TotalEnergies habe erklärt, 2019 etwa 455 Millionen Tonnen CO₂ ausgestoßen zu haben. Der französische Ableger von Greenpeace will einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zufolge aber herausgefunden haben, dass die Emissionen in Wahrheit bei 1,6 Milliarden Tonnen CO₂ lagen, also drei- bis viermal höher als angegeben.