Vier Pence Gewinn pro Pfund?

Tesco-Manager Gafa sagte, seine Kette mache vier Pence Gewinn für jedes ausgegebene Pfund. Bei Sainsbury’s sind es laut Bartlett weniger als drei Pence. Dies sei jeweils keine hohe Gewinnspanne, betonten beide. Konsumgüterriesen wie Unilever und Nestlé haben demnach Margen von 16 bis 17 Prozent.

Die hohe Inflation hat wegen steigender Preise für Energie und Rohstoffe Lebensmittel in ganz Europa deutlich verteuert. In Großbritannien lag die Jahresteuerung bei Nahrungsmitteln und Getränken im Mai bei 18,3 Prozent. Angesichts solcher Werte ist auch in anderen europäischen Ländern eine Diskussion darüber entbrannt, ob überhöhte Unternehmensgewinne zu einer »Gierflation« führen.