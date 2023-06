Betroffene Gaskunden stehen mithin vor einer gleich dreifachen Unsicherheit: Wird es in ihrer Region ein Angebot an Biomethan oder Wasserstoff-Produkten geben? Wie teuer werden diese Alternativen sein? Und was wird eigentlich das Gasnetz kosten, wenn künftig absehbar weniger Abnehmer angeschlossen sind?

Biomethan ist bislang eine Nische

Ein Hoffnungswert der Gaskunden ist Biogas. Ausgangsstoffe dafür sind Mais oder andere Getreidesorten, Gülle oder Mist, die in Biogas-Anlagen vergoren werden. Biogas landet häufig in Kraftwerken, die daraus Strom und Wärme erzeugen, zum Beispiel für Wärmenetze . Man kann das Biogas aber auch trocknen, entschwefeln und zu Biomethan verarbeiten. Ein großer Vorteil: Biomethan lässt sich in bestehenden Gasleitungen transportieren und in bestehenden Gasspeichern lagern.