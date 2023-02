Für die allermeisten Immobilienbesitzer in Deutschland ist am Dienstag die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung abgelaufen. Nur in Bayern haben die Menschen dafür noch drei Monate länger Zeit.

Dabei fehlen wohl nach wie vor immer noch viele Grundsteuererklärungen. Bundesweit waren zuletzt 71,36 Prozent der Erklärungen eingegangen, wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Montag sagte. Sollte sich bis Mitternacht daran nichts grundlegend geändert haben, hätten die Besitzer von mehr als zehn Millionen Immobilien die Frist verstreichen lassen. Insgesamt müssen für die geplante Reform 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden.