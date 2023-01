Kurz vor Fristende fehlen Millionen Erklärungen

Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa in den Bundesländern ergab, lag die Quote der abgegebenen Erklärungen bis vergangenen Donnerstag in einer Spanne von rund 60 bis rund 70 Prozent. Der Großteil davon ging elektronisch ein.

Mitte Oktober hatten die Länder wegen des schleppenden Eingangs der neuen Grundsteuererklärungen bei den Finanzbehörden die Abgabefrist von Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verlängert.