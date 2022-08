Bei einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern am Tag der offenen Tür der Bundesregierung sagte er in Berlin: »Ich mache mir auch Sorgen, wie das gegenwärtig abläuft.« Er lasse sich regelmäßig über Fortschritte bei der Datenerhebung informieren. »Möglicherweise muss man da sich vorbehalten, noch einmal an den Fristen etwas zu machen«, fügte er hinzu.